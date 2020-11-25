شالكه يقرر إيقاف المغربي حارث والجزائزي بن طالب!

أعلن نادي شالكه الذي يعيش بداية كارثية في الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء أنه سيتخلى نهاية السنة عن مهاجمه البوسني المخضرم وداد إيبيشيفيتش وايقافه لاعبي الوسط المغربي أمين حارث والجزائري نبيل بن طالب.

وجاء قرار شالكه العريق الذي يحتل المركز الأخير بعد 8 مراحل على انطلاق الدوري الألماني، بعد حصول تضارب بين مهاجمه البوسني والمدرب المساعد البرازيلي نالدو الأحد الماضي.

وبالتالي، سيرحل المهاجم البالغ 36 عامًا الذي وقع عقدًا لمدة عام مع النادي “الأزرق الملكي” قبل إنتهاء عقده.

شرح المدير الرياضي يوخين شنايدر “من وجهة نظرنا، من الأفضل أن ننهي تعاوننا ونفترق على وفاق”.

وقرر نادي اقليم الرور معاقبة المغربي الدولي حارث والجزائري الدولي بن طالب اللذين سيتدربان “بشكل فردي” بعيدًا عن الفريق، حتى اشعار آخر.

ووصف شنايدر تصرف حارث بعد الخسارة الأخيرة ضد فولفسبورغ (صفر-2) بانه “لم يكن على ما يرام”: “لهذا السبب منحنا أمين الوقت من أجل التفكير”.

وكشف شنايدر أن النادي سيتخلى عن بن طالب “في صيف 2021 على أبعد تقدير”.

ولم يعرف شالكه الفوز منذ 24 مباراة في الدوري، وبدأ رحلة صعبة للهرب من منطقة الهبوط.