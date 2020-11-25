أخبار النصر| الحلافي: تعرضنا للظلم أمام الهلال وهذه كواليس أزمة أمرابط مع مايكون!

تحدث المشرف العام على فريق الكرة بنادي النصر، عبد الرحمن الحلافي، عن عديد الملفات التي تهم الجماهير النصراوية، وذلك عقب الخسارة في الديربي أمام الهلال، بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويحتل النصر حاليا المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بعد هزيمته في 4 مباريات خلال أول خمس جولات.

سبب البداية الكارثية

وقال الحلافي في تصريحاته لقناة “العربية” عبر برنامج “في المرمى” “بداية الموسم مختلفة في تاريخ النصر؛ حيث جاءت بعد مشاركة مميزة ومهمة ومشرفة في دوري أبطال آسيا، وأول مرة يصل فيها إلى نصف نهائي. لعبنا في ظروف صعبة وضغط مباريات كل 48 ساعة.. خسرنا بركلات ترجيح لم نرضها أو نقبلها، وهدفنا كان الوصول إلى النهائي.. والعمل متواصل من أجل تحقيق هذا الهدف في قادم الأيام”.

وأضاف بقوله “كل فرد في جمهور النصر يعرف أن الفريق منذ المشاركة في بطولة آسيا، لم يتدرب مكتمل العدد ولو في مران واحد؛ حيث داهمت الإصابات الفريق بشكل كبير في ظل ضغط المباريات بين المباريات القارية واستكمال دوري الموسم الفائت”.

وأشار مشرف الكرة في النصر إلى أن الإصابات العضلية التي حاصرت الفريق مؤخرًا، يوثقها ما يحدث حاليًّا في الدوري الإنجليزي؛ إذ تجاوزت الإصابات 100 لاعب، وكذلك الحال مع إصابات فيروس كورونا المستجد، ليخسر الفريق 75% من قوته الضاربة، لافتًا إلى فارس نجد لم يتدرب قبل مباراة ديربي الرياض الأخير بالكامل، وهو الأمر الذي أثر كثيرًا على مردود الفريق.

الخسارة من الهلال

وأوضح الحلافي عن الهزيمة من الهلال “في الديربي جاهزيتنا لم تكن متكملة، وعلى الصعيد التكتيكي كل من يفهم في كرة القدم يرى أن النصر تحكم في مجريات الشوط الأول، وسيطرنا حتى على الشوط الثاني. هذه المباريات الكبيرة تلعب على التفاصيل الصغيرة؛ حيث يمكن لركلة جزاء على غير مجريات اللقاء أن تُغير الأمور داخل الملعب”.

واعتبر أن هدف عبدالرزاق حمد الله الذي أُلغي ومن نظر مشجع لا من نظر مسؤول، كان صحيحًا 100%، مُضيفًا “لو احتسب الهدف لتغيرت النتيجة بالكامل، ولم تكن لتنتهي بهذه الطريقة، ولكن نحترم القرار ولا نُحمل أحدًا المسؤولية، وهذا الديربي انتهى بالنسبة إلينا ونفتح صفحة جديدة.. لدينا نهائي ونسأل الله التوفيق”.

أزمة أمرابط ومايكون

وعلق الحلافي على حديث وسائل الإعلام عن مشادة مايكون بيريرا ونور الدين أمرابط عقب الهزيمة من الهلال، وقال “هذا حماس مهم، ويحدث في كافة المنافسات، حتى الودي منها، وما حدث أن قائد الفريق عبدالرزاق حمد الله كان يجمع اللاعبين للحديث، وأمرابط كان يفضل الحديث داخل غرفة الملابس”.

وتابع المسؤول النصراوي “مايكون دخل على خط الحوار، وطالب نور بالمغادرة إلى غرفة الملابس، وتحدث مع أمرابط وتفهَّم الأخير الأمر والموضوع بسيط جدًّا، وأتمنَّى لجمهور النصر ألا يأخذ الموقف إلى أبعد من ذلك.. الأمر انتهى واللاعبون اجتمعوا بعدها في المران، وأتحدى أي أحد أن يقول هناك خلافات بين اللاعبين.. الجميع متحدون ومتكاتفون”.

النهائي المُنتظر

وتناول الحلافي مواجهة الهلال والنصر، يوم السبت المقبل، في نهائي كأس الملك حيث أوضح “هذا النهائي شرف لنا؛ حيث يحلم الجميع بالوصول إلى تلك القمة التي تحمل اسم الملك سلمان، لكن في النهاية المباريات مكسب وخسارة، ولن أعد بشيء إلا القتال وأن نلعب ونحاول إسعاد جماهيرنا.. واللاعبون يريدون إسعاد الأنصار بعد ردة الفعل الداعمة”.

وأكد مشرف الكرة عدم صحة ما يتم تداوله عن إعادة ترتيب البيت عقب النهائي مع قرارات إقالة تلوح في الأفق المنظور، معقبًا: “ما يدور حول هذا الأمر غير صحيح.. لدينا نهائي ولا حديث إلا عنه، والبيت النصراوي متماسك، وكلنا نفكر في خدمة النصر وإسعاد الجماهير”.

وأكمل “متى أشعر أن وجودي يسبب خللًا، أرحل من منصبي بهدوء ودون أي كلمة؛ لأني أعشق النصر مثلي مثل أي مشجع، وسأبقى داعمًا للعالمي في المدرجات؛ لأن الهدف الأساسي هو أن نرى فارس نجد يفوز”.

واختتم حديثه بقوله “لا أرى أن الخسارة أمام الهلال مقياس لتقييم المشهد داخل النصر.. عملنا على بناء الفريق على نحو يشبه ما قام به مدرب برشلونة قبل أعوام؛ حيث خسر في المواسم الأولى، وبعدها حصد كأس الدوري والأبطال والسوبر وكأس العالم للأندية، ورغم كل هذا لما جاء كورونا خسر الفريق بنتيجة كبيرة.. هل يمكن اعتبار هذا فشلًا؟”.

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