إبراهيموفيتش يفتقد منتخب السويد قبل أشهر من يورو 2020

فاز زلاتان إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في السويد للمرة 12 ليمدد رقمه القياسي بينما نالت مجدالينا إريكسون لاعبة تشيلسي جائزة الكرة الماسية لأول مرة مع تكريم البلاد لأفضل رياضييها في حفل عبر الإنترنت.

وإبراهيموفيتش هو هداف السويد على مر العصور حيث سجل 62 هدفًا في 116 مباراة دولية ويتألق اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا حاليًا مع ميلان. ونال الكرة الذهبية لأول مرة منذ 2016 وهو العام الذي إعتزل فيه اللعب الدولي.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منح الجائزة للمهاجم المخضرم حيث لم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بها أكثر من مرتين “بشخصيته الفريدة مدد إبراهيموفيتش مسيرته في الملاعب بصفحة رائعة أخرى مع ميلان”.

ورد إبراهيموفيتش في مقطع فيديو “شكرا جزيلًا. أؤمن بأن كل شيء يصبح ممكنا لو آمن الإنسان بقدراته وبذل الكثير من الوقت والجهد للإستثمار في نفسه”.

وقادت المدافعة إريكسون البالغة من العمر 27 عامًا تشيلسي للفوز بالدوري الممتاز للسيدات في موسم تضرر بشدة بسبب وباء كورونا.

وخاضت اللاعبة 60 مباراة مع منتخب السويد وكررت تصريحات إبراهيموفيتش عن ضرورة العمل الجاد.

وقالت “ربما لا أكون أفضل موهبة في جيلي لكني عملت بكل جد واجتهاد للوصول إلى المكانة التي أتمتع بها الآن. أعشق كرة القدم ولا أمل من التدريبات ولهذا حصلت على الجائزة اليوم”.