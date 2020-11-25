ليفاندوفسكي المرشح الأول لنيل جائزة الفيفا للأفضل في 2020

تواجد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ضمن قائمة المرشحين لجوائز الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) للأفضل، التي جرى الإعلان عنها اليوم الأربعاء ولم تتضمن أي لاعب ألماني.

وسجل ليفاندوفسكي 55 هدفًا في كل المسابقات خلال الموسم الماضي ليساعد بايرن ميونخ في التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفاندوفسكي بالفعل بجائزتي أفضل لاعب في ألمانيا وأفضل لاعب في أوروبا، والآن بات مرشحًا لجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”، لن تقدم هذا العام في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كلا من تياجو ألكانتارا (المنتخب الإسباني – بايرن ميونخ –

ليفربول)وكريستيانو رونالدو (المنتخب البرتغالي – يوفنتوس) وكيفن دي بروين (المنتخب البلجيكي –

مانشستر سيتي) وروبرت ليفاندوفسكي (المنتخب البولندي – بايرن ميونخ) وساديو ماني (المنتخب

السنغالي – ليفربول) وكيليان مبابي (المنتخب الفرنسي – باريس سان جيرمان) وليونيل ميسي (المنتخب

الأرجنتيني – برشلونة) ونيمر (المنتخب البرازيلي – باريس سان جيرمان) وسيرخيو راموس (المنتخب

الإسباني – ريال مدريد) ومحمد صلاح (المنتخب المصري – ليفربول) وفيرجيل فان دايك (المنتخب الهولندي – ليفربول).

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توج بجائزة الفيفا للمرة السادسة في مسيرته في العام الماضي.

وضمت قائمة المرشحات لجائزة الفيفا لأفضل لاعبة، لوسي برونز (إالمنتخب الإنجليزي – ليون – مانشستر

سيتي) ودلفين كاسكارينو (المنتخب الفرنسي – ليون) وكارولين جراهام هانسن (المنتخب النرويجي –

برشلونة) بيرنيل هاردر (المنتخب الدنماركي – فولفسبورج – تشيلسي) وجينيفر هيرموسو (المنتخب

الإسباني – برشلونة) وجي سو يون (المنتخب الكوري الجنوبي – تشيلسي) وسام كير (المنتخب

الأسترالي – تشيلسي) وساكي كوماجاي (المنتخب الياباني – ليون) و دزينيفر ماروزسان (المنتخب

الألماني – ليون) فيفيان ميديما (المنتخب الهولندي – أرسنال) وويندي رينارد (المنتخب الفرنسي – ليون).

ويمكن للجماهير التصويت للمرشحين عبر موقع الفيفا الرسمي حتى التاسع من ديسمبر، وسيقام حفل التتويج في 17 ديسمبر.