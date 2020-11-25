الامارات | الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد 3 أيام على رحيل دييغو مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأرجنتيني يعلن الحداد 3 أيام على رحيل دييغو مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، اليوم الأربعاء، الحداد ثلاثة أيام على رحيل أسطورة كورة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا.

وكان مارادونا الاربعاء عن فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عامًا، جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس، وفق ما أعلن متحدث رسمي لوكالة فرانس برس.

وكان مارادونا المتوج بلقب كأس العالم عام 1986 والذي يُعدّ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، قد خضع لجراحة في دماغه مطلع نوفمبر الحالي.

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