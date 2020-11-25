الامارات | عاجل ..وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا . وأفادت تقارير صحفية وإعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية. وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغي تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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