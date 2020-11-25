شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من نادي الزمالك بعد تصريحات منسوبة لمرتضى منصور عن نتائج مسحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بيانًا رسميًا لمجلس إدارة القلعة البيضاء، للرد على تصريحات منسوبة لرئيس النادي حول نتائج مسحات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو الأهلي والزمالك، استعدادًا للنهائي الأفريقي.

وذكر البيان: «يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عدم صحة التصريحات المنسوبة لرئيس النادي، بخصوص نتائج المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للفريق الاول بالنادى».

وأضاف: «ينفي نادي الزمالك كل الاخبار والتصريحات المنسوبة للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخصوص إعلانه نتائج مسحة الفريق الأول».

وتابع: «يطالب النادي جماهيره بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل وضع إسم رئيس النادي في تصريحات ليست لها أي أساس من الصحة».

واختتم: «يوجه نادي الزمالك رسالة إلى جماهيره بدعم الفريق قبل المباراة الهامة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعدم الالتفات إلى أي أخبار لا تخرج عن القنوات الإعلامية الرسمية للنادي».