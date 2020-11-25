شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«كاف»: إيجابية عينات ثلاثي الأهلي «ديانج وسليمان وجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيجابية عينات ثلاثي الأهلي أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة. وأجرى الاتحاد الأفريقي «كاف» مسحة طبية لعناصر فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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