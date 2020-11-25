شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأسطورة دييجو مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن محامي دييجو مارادونا وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني اليوم الأربعاء متأثرا بأزمة قلبية. أعلنت صحيفة ماركا الأسبانية وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لسكتة قلبية. وكتب الصحيفة عبر موقعها الرسمي تحت عنوان «لقد مات مارادونا»: «توفي دييجو أرماندو مارادونا بعد إصابته بسكتة قلبية». وأضافت: «بحسب صحيفة كلارين. تعرض دييجو أرماندو مارادونا لسكتة قلبية تنفسية صباح الأربعاء في منزله في حي سان أندريس ببلدة تيجري». كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلًا عن وسائل إعلام أرجنتينية، إن دييجو مارادونا قد توفي بنوبة قلبية بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، بعد تلقي العلاج من نزيف في دماغه. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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