تحدي الطائرة يجمع الهلال بالنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي في السادسة من مساء اليوم في ثاني لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة فريقا الهلال والنصر. ويدخل الهلال اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما النصر الخامس بـ10 نقاط. ومن خلال المستوى الفني للفريقين في المباريات السابقة، فإنه الأقرب إلى تحقيق الفوز لامتلاك الفريق عناصر الخبرة بقيادة البخيت أخوان وصانع الألعاب موفق المطيري. ومن خلال المستوى الفني للفريقين في المباريات السابقة، فإنه الأقرب إلى تحقيق الفوز لامتلاك الفريق عناصر الخبرة بقيادة البخيت أخوان وصانع الألعاب موفق المطيري. يقود اللقاء الدوليان سامي أمين وهاني سنان.

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