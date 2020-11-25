شكرا لقرائتكم شوبير: إيجابية عينة ديانج وسليمان من الأهلي وأوباما وجمعة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن مسحة كورونا التي خضع لها الأهلي والزمالك اليوم من قبل الكاف أثبتت وجود 6 حالات إيجابية في صفوف الفريقين بواقع 3 في الفريق الأحمر ومثلهم في الفريق الأبيض.

قال شوبير عبر حسابه على تويتر: " ديانج وليد سليمان صالح جمعه اهلي اوباما عبد الله جمعه الونش زمالك الف سلامه علي الجميع".

ويلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة توتال دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر. الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.