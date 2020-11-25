شكرا لقرائتكم نهائي أفريقيا .. حمدى فتحى بديلا لـ ديانج في تشكيل الأهلى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدفع الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق فى التشكيلة الأساسية بدلاً من المالى اليو ديانج بعد إصابة الأخير بكورونا فى مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة فى نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا.

وأثبتت مسحة الكاف إصابة ثلاثى الأهلى وليد سليمان وصالح جمعة والمالى اليو ديانج بكورونا، وإصابة ثلاثى الزمالك عبد الله جمعة ويوسف أوباما ومحمود حمدى الونش، فى الوقت الذى تعافى محمود عبد المنعم كهربا ليدعم قائمة الأهلى فى المواجهة.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.