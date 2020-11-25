شكرا لقرائتكم محمد سلطان يؤكد إصابة 6 لاعبين من الأهلى والزمالك بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نتائج المسحات الطبية التى أجريت اليوم لأعضاء فريقى الزمالك والأهلى طرفى المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء بعد غد الجمعة بستاد القاهرة..

وجاءت النتائج على النحو التالي:

سلبية جميع المسحات لفريق الزمالك عدا 3 لاعبين هم يوسف أوباما، وعبد الله جمعة، ومحمود حمدى ( الونش ).

وفى النادى الأهلى جاءت جميع المسحات سلبية عدا 3 لاعبين هم صالح جمعة، ووليد سليمان، واليو ديانج .

وكان الاعلامى أحمد شوبير قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات " تويتر " عن التأكد من إصابة 3 لاعبين من الأهلى ومثلهم من الزمالك باصابتهم بفيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة فى نهائى دورى أبطال أفريقا.

والمح شوبير إلى تعرض 3 لاعبين من الأهلى ومثلهم من الزمالك بعدما كتب : 3 من هنا و3 من هنا، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى بعد قليل عن نتيجة المسحة الأخيرة والرسمية التى خضع لها لاعبو الفريق تحت اشراف الاتحاد الافريقي.