الزمالك يعلن إيجابية مسحة الونش وعبد الله جمعة وأوباما

جدة - عمرو شويل

ظهرت منذ قليل نتيجة المسحة الطبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام النادي الأهلي الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي .

وجاءت نتيجة المسحة سلبية للاعبي الفريق فيما ظهرت نتائج الثلاثي محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" إيجابية .

وكان لاعبو الفريق قد خضعوا للمسحة ظهر اليوم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات .

قرر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الدفع بالثلاثى كاسونجو ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

وسيتم الدفع بإسلام جابر فى مركز الظهير الايسر نظرا لعدم وجود بديل لعبد الله جمعة فى ظل غياب محمد عبد الشافى منذ مباراة القمة الماضية، بخلاف مشاركة اسلام جابر فى هذا المركز من قبل.

كما سيتم الدفع بالكونغولى كاسونجو فى مركز الجناح على أن يشارك زيزو أو اشرف بن شرقى فى مركز صانع الألعاب لتعويض غياب يوسف أوباما، بينما يظل محمد عبد الغنى هو البديل الأول لغياب محمود الونش.

وكشفت المسحة التى خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلى عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى افريقيا والمقرر لها بعد غد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.