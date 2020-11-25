شكرا لقرائتكم باتشيكو يستقر على الدفع بكاسونجو وعبدالغنى وإسلام جابر بدلا من ثلاثى كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك على الدفع بالثلاثى كاسونجو ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر فى التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلى المقرر لها بعد غد فى نهائى دورى ابطال افريقيا، بعدما تأكد غياب كل من محمود الونش ويوسف أوباما وعبد الله جمعة عن المباراة بعد التأكد من اصابتهم بفيروس كورونا وفقا لنتيجة المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الأهلى والزمالك تحت اشراف الاتحاد الأفريقى كاف.

وسيتم الدفع بإسلام جابر فى مركز الظهير الايسر نظرا لعدم وجود بديل لعبد الله جمعة فى ظل غياب محمد عبد الشافى منذ مباراة القمة الماضية، بخلاف مشاركة اسلام جابر فى هذا المركز من قبل.

كما سيتم الدفع بالكونغولى كاسونجو فى مركز الجناح على أن يشارك زيزو أو اشرف بن شرقى فى مركز صانع الألعاب لتعويض غياب يوسف أوباما، بينما يظل محمد عبد الغنى هو البديل الأول لغياب محمود الونش.

وكشفت المسحة التى خضع لها لاعبو الزمالك استعدادا لمباراة الأهلى عن التأكد من إيجابية العينة لـ 3 لاعبين، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى افريقيا والمقرر لها بعد غد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.