شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير.. 6 إصابات من الأهلي والزمالك بكورونا قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر " عن التأكد من إصابة 3 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك باصابتهم بفيروس كورونا ، وذلك قبل 48 ساعة من القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك المقرر لها بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقا.

والمح شوبير الي تعرض 3 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك بعدما كتب : 3 من هنا و3 من هنا، ومن المنتظر ان يتم الإعلان الرسمي بعد قليل عن نتيجة المسحة الأخيرة والرسمية التي خضع لها لاعبو الفريق تحت اشراف الاتحاد الافريقي.

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك، عن الاتفاق على طباعة 2000 دعوة بشكل رسمى لحضور المباراة التى ستجمع بين القطبين مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، على أن يكون منها نسبة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تصل إلى 250 دعوة إلى جانب دعوات للاتحاد المصرى لكرة القدم ودعوات لمجالس إدارات الأهلى والزمالك على أن يكون المشجعين من خلال وزارة الشباب والرياضة وبكشوفات وحافلات تابعة للوزارة مع التنبيه على الإجراءات الاحترازية والأمور التنظيمية المختلفة.

وحضر اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة الزمالك، وشريف حسين، القائم بأعمال مدير النادى، ممثلين عن النادى الأبيض الاجتماع الأمنى لمباراة الأهلى والزمالك الذى عقد عصر اليوم الأربعاء، بمشاركة ممُثلين عن القطبين والاتحاد الأفريقى لكرة القدم واتحاد الكرة، وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الاثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.