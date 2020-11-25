شكرا لقرائتكم عصام الحضري يعلن انضمامه للجنة تصويت جوائز الأفضل بـ"فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق انضمامه للجنة التصويت التي تم اختيارها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاختيار الفائزين بجوائز الأفضل.

وكتب الحضري عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "تشرفت كوني عضو لجنة التصويت لجوائز الأفضل.. شكرًا للفيفا على هذه الفرصة الرائعة التي تعد اعتراف بهؤلاء الذين بذلوا الكثير من أجل لعبة كرة القدم".

وتواجد السد العال مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، وتصدى لركلة جزاء في لقاء السعودية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاء اختيار عصام الحضري بوصفه أحد أساطير حراسة المرمى في قارة أفريقيا، بخلاف أنه أكبر حارس خاض منافسات كأس العالم بعد مشاركته في نسخة مونديال 2018.



