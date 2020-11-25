شكرا لقرائتكم دورى القسم الثانى .. أبو قير للأسمدة الفائز الوحيد في المجموعة الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى وأسفرت عن فوز كلا من أبو قير للأسمدة، بينما باقى المباريات انتهت بالتعادل، وتأجل لقاءان وهم الجزيرة والحمام، بسبب الامطار، وبلدية المحلة وبنى عبيد لعدم الحصول على الموافقة الأمنية .

وتغلب فريق أبو قير للأسمدة على نظيره كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، سجل لأبو قير كل من هانى السيد واسلام نبيل بينما احرز هدف كفر الشيخ محمد يوسف من ركلة جزاء، وتعادل دكرنس مع مالية كفر الزيات بهدف لكل منهما، احرز لدكرنس قالو، بينما سجل للمالية احمد عادل، كما تعادل بنفس النتيجة فاركو مع الرجاء، وسجل الأهداف أحمد العزب للأول، وخالد أبو زيادة للثانى، كما تعادل المنصورة مع بيلا سلبيا، وكذلك دمنهور مع حرس الحدود، والاولمبى مع سبورتنج .

بهذه النتيجة يعتلى أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتى خلفه كل من فاركو والرجاء برصيد نقطة وحيدة .