شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة الأوروبي أفضل من الإسباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



حجزت 4 فرق مقاعدها في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكراً؛ وهي: برشلونة ويوفنتوس عن المجموعة السابعة، وتشيلسي وإشبيلية عن المجموعة الخامسة.

وتخطى برشلونة منافسه ومضيفه دينامو كييف الأوكراني بسهولة؛ بفوزه عليه برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضل مدربه الهولندي رونالد كومان إراحته، إضافة إلى العديد من نجوم الفريق.

وافتتح الظهير الأيمن سيرجينيو ديست التسجيل لبرشلونة (52) ثم أضاف المهاجم الدنماركي مارتن برايثويت الهدف الثاني؛ إثر تمريرة من المدافع الشاب أوسكار مينغيزا (21 عاماً) في أول مباراة رسمية للأخير مع فريقه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة ترجمها بنجاح برايثويت قبل أن يختتم الفرنسي أنطوان غريزمان مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع؛ بعد دخوله احتياطياً في الدقيقة 65.

وحقق برشلونة رقماً رائعاً بتحقيق الفوز في أول 4 مباريات في دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2002.

وعلى النقيض من نجاحه الأوروبي، يتخبط برشلونة بشدة في الدوري الإسباني؛ حيث يحتل المركز الـ13 في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، متأخراً بفارق 12 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر.

ومنح الإسباني البديل ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الرمق الأخير في مرمى فرنتسفاروش، بعدما كان كريستيانو رونالدو سجل التعادل رداً على تقدم الفريق المجري.

وهو الهدف رقم 70 لرونالدو في المباريات البيتية في دوري الأبطال من أصل الـ131 هدفاً التي يتصدر بها السجل التاريخي لهدافي المسابقة.

وحسم تشيلسي وإشبيلية تأهلهما إلى دور الـ16 بفوزهما بالنتيجة عينها 2-1 على مضيفيهما رين الفرنسي وكراسنودار الروسي توالياً.

وثأر كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد لخسارتهما ذهاباً أمام لايبزيغ الألماني وباشاك شهير التركي بفوز الأول على منافسه بهدف نيمار من ركلة جزاء، والثاني 4-1 بعدما سجل له البرتغالي برونو فيرنانديز«هدفين» وماركوس راشفورد من ركلة جزاء ودانيال جيمس.

وبقي مانشستر يونايتد متصدراً برصيد 9 نقاط مقابل 6 لسان جيرمان الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة عن لايبزيغ، في حين يحتل باشاك شهير المركز الأخير وله 3 نقاط.

وفي المجموعة السادسة عزز بوروسيا دورتموند ولاتسيو حظوظهما في بلوغ دور الـ16 بفوزهما على كلوب بروج البلجيكي وزينيت سان بطرسبورج الروسي 3-صفر و3-1 توالياً.

وتابع النرويجي العملاق ايرلينغ هالاند هوايته التهديفية بتسجيله هدفين لدورتموند، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ويملك دورتموند 9 نقاط يليه لاتسيو مع 8 وكلوب بروج برصيد 4 نقاط وزينيت مع نقطة واحدة.