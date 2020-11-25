وفاة الأسطورة دييجو مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

توفي أسطورة كرة القدم العالمية، وأحد أساطير الساحرة المستديرة عبر العصور، الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الأربعاء، حسبما أفادت تقارير أرجنتينية.

وكان مارادونا تعرض لجلطة في المخ، انتقل على إثرها إلى المستشفى في بلاده الأرجنتين خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لصحيفة "Clarín" الأرجنتينية، فإن مارادونا توفي اليوم الأربعاء، بعد إصابته بسكتة قلبية، كان قد تعرض لها وهو في منزله في حي سان أندريس ببلدة تيجري.

توفي مارادونا نجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب نابولي الإيطالي السابق، عن عمر يناهز 60 عاماً.