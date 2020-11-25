أحمد أحمد يصدر بيانا رسميا ويطلب الترشح لرئاسة كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أصدر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموقوف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا أكده خلاله توجهه إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ضد قرار الغرفة القضائية لفيفا.

وقال أحمد أحمد في بيانه الذي أصدره اليوم الأربعاء: "الأدلة التي قدمتها غرفة التحقيقات إلى الغرفة القضائية للجنة القييم في فيفا مثيرة للشك، وعلى الرغم من ذلك سارعت الأخيرة من أجل اتخاذ قرار فوري واجباري، بدون إعلان خلفيات الحكم بالرغم من جديته."

وتابع: "السبب وراء هذا التسرع قيد يكون أن الحكم يمكن أن يحرم أحمد من إعادة انتخابه لرئاسة كاف في الانتخابات التي ستقام مارس 2021."

وأوضح البيان الصادر أنه تقدم بتظلم أمام "كاس" من إعادة النظر في القرار الذي وصفه بـ"غير المفهوم وصادم".

ويطلب أحمد أحمد في التظلم الذي تقدم به إيقاف القرار الصادر والسماح له بخوض الانتخابات على رئاسة كاف.