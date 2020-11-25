أول تعليق من كاف على ظهور نتائج المسحة للأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أن نتائج فحوصات لاعبي الأهلي والزمالك للكشف عن فيروس كورونا لم تظهر حتى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن نتائج المسحات ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت؛ لتظهر كاملة وبدقة.

وأوضح المصدر، أن نتائج المسحات في حدود الساعة الثامنة من مساء الأربعاء، حيث سيتم إبلاغ الأندية بها بشكل رسمي.

وخضع لاعبو الأهلي والزمالك لمسحات الكشف عن فيروس كورونا ظهر الأربعاء، استعدادًا لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن قطبي مصر سيلتقيا يوم الجمعة القادم في "ستاد القاهرة الدولي"؛ لتحديد بطل دوري الأبطال الأفريقي والطرف الثاني في كأس السوبر.