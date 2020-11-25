الامارات | مدرب بني ياس: النصر أفضل نادي في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: النصر أفضل نادي في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا إن منافسهم فريق النصر هو أفضل الفرق في دوري الخليج العربي لكرة القدم في الموسم الحالي على الإطلاق ولم يكن يستحق الخسارة في المباراة الماضية التي جمعته بفريق الشارقة، إذ كان "العميد" الأفضل في تلك المواجهة لكنه خسر بسبب ركلتي جزاء يمكن القول بأنهما غير صحيحتان، مشيراً إلى أن لاعبي "السماوي" سيبذلون في لقاء الجمعة كل ما في وسعهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

ورداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول تراجع الزمن الفعلي لمباريات الدوري إلى 49.46 دقيقة، مقابل 51.47 دقيقة ومعاناته التي تحدث عنها حول تبديد لاعبي اتحاد كلباء في الجولة الماضية للوقت أمامه، قال إن "على الحكام فرض شخصيتهم أمام اللاعبين الذين يقومون بالتمثيل لتضييع الوقت"، وأضاف: "يجب أن يمنعوهم من العودة السريعة للملعب في حال عادوا للتمثيل".

وأكد المدرب الروماني أن باستطاعته ان يطلب من لاعبي فريقه ادعاء الإصابة في لقاء النصر من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وقال: "لا يمكنني بكل تأكيد أن أطلب هذا الأمور من اللاعبين، هذه طرق غير جيدة، التفاصيل الصغيرة تحدث الفرق في المباريات وعلى الجميع أن يعمل من أجل استمرار الكرة داخل الملعب بدلاً عن تبديد الوقت".

وتعليقاً على الغيابات المتوقعة في صفوف فريقه خلال لقاء الغد، قال المدرب دانيال إيسيلا إن قائد الفريق، فواز عوانة لم يستطع إكمال الحصة التدريبية الماضية وإن طبيب الفريق لم يمنحه الضوء الأخضر للمشاركة في تدريب الامس، وأختتم: "علينا أن ننتظر حتى الحصة التدريبية اليوم لنقرر وضعيته من المشاركة في لقاء النصر".

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