شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة شاهد على 5 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا عانقها الأهلي ‏والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي «نهائي تاريخي»، أطلقت عليه جماهير الكرة المصرية نهائي القرن، وهو الذي يجمع الأهلي بالزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المقبل.

الأهلي يدخل مباراة الجمعة وهو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات برابطة دوري الأبطال بالرقم 8، في حين يمتلك الزمالك في جعبته 5 ألقاب للمسابقة.

وعلى ذكر ملعب القاهرة، استطاع كل من الأهلي والزمالك حمل كأس دوري الأبطال والصعود على منصة التتويج على أرضيته، خلال 5 مناسبات سابقة، بواقع 3 للأبيض و2 للأحمر.

وعانق الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1993 على أرضية ملعب القاهرة على حساب أشانتي كوتوكو عقب ماراثون ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

وعاد الزمالك مجدداً لعناق لقب في مرة ثانية في استاد القاهرة على حساب شوتنج ستارز النيجيري إثر ركلات الترجيح أيضاً في نسخة 1996، بعدما انتصر كل فريق على ملعبه بهدفين مقابل هدف.

ثالث تتويج قاري للزمالك في استاد القاهرة، بحصوله على النجمة الخامسة ورفع كأس البطولة في 2002 بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد، عقب تعادل سلبي في الذهاب بالدار البيضاء.

أما الأهلي فكان أول تتويج له بكأس دوري الأبطال بملعب القاهرة في عام 1987 محققاً النجمة الثانية على حساب الهلال السوداني بعد الانتصار بثنائية نظيفة، عقب تعادل سلبي في الخرطوم بالذهاب.

وعاد الأهلي على ملعب القاهرة مجدداً لعناق أميرته السمراء بثلاثية نظيفة في شباك صن داونز بإياب نهائي دوري الأبطال 2001 بعد تعادل إيجابي في الذهاب ببريتوريا.

أما عن خسارة القطبين اللقب في ملعب القاهرة، فلم يخسر الزمالك مطلقاً إياب النهائي على ذلك الملعب، بينما تجرع الأهلي خسارة الأميرة السمراء في مرة وحيدة على أرضيته، وذلك في 2007 أمام النجم الساحلي.