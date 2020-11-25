شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب عن مشاكله مع مرتضى منصور: «الله يدافع عن الذين آمنوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الأربعاء، قريتين بالدقهلية وحضر جلسة عرفية خاصة.

وحضر رئيس النادي الأهلي جلسة عرفية، قرية سنفا، التابعة لمركز ميت غمر، والتقى عددا من الأهالي ثم توجه لمسقط رأسه «قرقيره» التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وسأل عدد من الشباب بقرية سنفا «الخطيب» عن مشاكله مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فرد قائلا: «ربنا موجود ومطلع، والله يدافع عن الذين آمنوا، وإحنا بنشتغل في مكاننا ابتغاء لمرضاة الله ولا نحب الدخول في صراعات مع أحد».

من جانبه، قال الشيخ محمود زارع، موجه العلوم الشرعية بالأزهر الشريف: «استدعانى رضا الخطيب، عمدة قرية سنفا، وقريب الكابتن محمود الخطيب للقاء محبوب الجماهير، للتعرف عليه كوني عضو باللجنة العرفية، وجلسنا معا، إلا أنه رفض التعليق على ما يثار حاليا من مشامل خاصة برئيس نادي الزمالك ووعد بإعادة الزيارة في أقرب وقت ممكن».

وأوضح زارع، أحد سكان القرية: «فوجئنا بحضور الكابتن محمود الخطيب بمفرده، وهو يقود سيارته، واستقبله كل من رضا الخطيب، والشيخ محمود زارع، موجه العلوم الشرعية، ورضا عبدالمتعال، وهم أعضاء اللجنة العرفية بمنطقة ميت غمر والسنبلاوين، والتي تتدخل لحل مشاكل المنطقة وجلسوا معه بجلسة عرفية لحل إحدى المشاكل».

وأكد زارع أن الخطيب حاول أن يركز في سبب الزيارة وهو حضور الجلسة العرفية، دون أن يتطرق لأى مشاكل عامة، واستمرت الزيارة في حدود ساعتين، وعاد بعدها إلى القاهرة.

يذكر أن الكابتن محمود الخطيب يتردد على أهل قريته على فترات متباعدة، وزارهم في أبريل 2019 لحثهم على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتفقد لجان القرية وصافح القضاة وقوات التأمين، كما أنه شارك في مهرجان جامعة المنصورة في فبراير 2019 بعنوان «800 سنة منصورة»، والذي واكب مرور 8 قرون على إنشاء مدينة المنصورة، واستقبله آلاف الطلاب بترحاب شديد.