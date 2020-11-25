شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خضر مديرًا فنيًا لفريق دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، برئاسة عادل حسنين، بالجلسة الأخيرة الاعتماد على أبناء المدينه لقيادة منظومة كرة القدم، وتم وضع الخطوط العريضة لمسيرة الفريق ليكون بالمكانة التي تليق باسم مدينة دسوق وجماهيرها.
وقال حسنين لـ«المصري اليوم» إنه تم الاتفاق على تعيين الكابتن محمود خضر، مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، مع تقديم الدعم والمساندة الكاملين له.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وتشكيل الجهاز الفني والإداري خلال الأيام القليلة المقبلة.
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