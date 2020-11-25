شكرا لقرائتكم خبر عن حطب: ليس لي علاقة بأزمة نادي «دلفي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وأحد الملاك المساهمين في نادي «ام في بي» بالقسم الرابع، أنه ليس له علاقة بالأزمة المثارة مع نادي «دلفي» من أجل الصعود إلى القسم الثالث.
وأضاف، أنه لا يتدخل في الأمور الفنية والتنفيذية للنادي.
وقال في تصريحات خاصة للمصري اليوم: من حق أي نادي أن يتقدم بشكوى ويتخذ الإجراءات القانونية، للحفاظ على حقوقه، لكنه لا يتدخل في هذه الأمور حفاظًا على أحقية كل نادي في اتخاذ ما يراه للدفاع عن حقوقه.
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