شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي القرن .. ‏حكاية 26 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت نهائي القرن، والذي يجمع الزمالك بالأهلي على ملعب القاهرة الدولي، مساء الجمعة المقبل، على لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019-2020.

القطبان تقابلا سوياً خلال شهر نوفمبر في 26 مباراة سابقة، بواقع 10 مباريات بدوري منطقة القاهرة و16 مباراة في الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الأهلي التفوق في قمة نوفمبر على حساب الزمالك بتحقيق 13 انتصاراً مقابل 5 فقط للفريق الأبيض، في الوقت الذي قال التعادل كلمته في 8 مواجهات بين العملاقين.

باكورة مواجهات القطبين في نوفمبر كانت في عام 1926، وتفوق المارد الأحمر بهدفين نظيفين، بمنافسات دوري منطقة القاهرة، أما عن أخر مواجهات نوفمبر فكانت في 2004 ولقاء الدور الأول للدوري موسم 2004-2005 وفوز الأهلي أيضاً بنتيجة 4/2، وسجل للأهلي يومها محمد أبوتريكة «هدفين» وكل من جيلبرتو وعماد متعب هدف.

ويعود أخر انتصار للزمالك على الأهلي بنوفمبر في عام 2003، بقمة الدور الأول للدوري موسم 2003-2004 والذي حسمه الفارس الأبيض بهدف نظيف حمل توقيع جمال حمزة.

أما عن أخر تعادل حسم نتيجة القمة في نوفمبر فكان في عام 1996، بلقاء الدور الأول للدوري موسم 1996-1997 وتعادل سلبي هيمن على نتيجة المواجهة.