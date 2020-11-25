شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز كهربا لنهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وضع برنامج تدريبي خاص لمحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفريق، المصاب بفيروس كورونا، ومتابعته عن طريق تقنية «زووم».
ويسعى «موسيماني» لتجهيز كهربا بدنيًا تحسبًا لسلبية نتيجة مسحته الطبية، خاصة في ظل استقرار حالته الصحية وعدم ظهور أي أعراض مرضية، وذلك بالتنسيق مع طبيب الفريق ومدرب الأحمال.
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