شكرا لقرائتكم خبر عن لقب و3 انتصارات لموسيماني في مواجهاته أمام الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية نهائي القرن في إفريقيا، والذي سيجمع قطبي اللعبة في مصر الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، مساء الجمعة المقبل، على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ويقود الأهلي فنياً الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في حين أن الزمالك يتولى تدريبه البرتغالي جايمي باتشيكو.

ولم يلتق باتشيكو بالأهلي من قبل على مدار مسيرته التدريبية، حيث رحل عن تدريب الفارس الأبيض مطلع عام 2015 قبل القمة أمام الأهلي بأسابيع قليلة.

أما بالنسبة لبيتسو موسيماني، فسبق أن واجه الزمالك في 4 مباريات خلال ولايته لفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وحقق موسيماني خلال المباريات الأربع الفوز على الزمالك في 3 منها بينما خسر في مباراة وحيدة.

المواجهات الأربع التي جمعت موسيماني ضد الزمالك كانت جميعها برابطة دوري الأبطال نسخة 2016، اثنتان منها في مرحلة المجموعات وتفوق صن داونز بقيادة مدرب الأهلي الحالي «رايح جاي» بهدفين مقابل هدف في القاهرة وبهدف دون رد في جنوب إفريقيا، ومباراتان في الدور النهائي وتفوق موسيماني من جديد في قيادة فريقه على الزمالك بثلاثية نظيفة قبل أن يفوز بطل مصر في ملعب برج العرب بهدف دون رد لم يمنع موسيماني وفريق صن داونز من التتويج باللقب الإفريقي.