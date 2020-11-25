شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من الخطيب بعد زيارة معسكر الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة معسكر الفريق الأحمر، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته الجمعة، على استاد القاهرة.

وأشاد الخطيب بتنظيم المعسكر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين حثهم خلاله على اللعب بروح رياضية والظهور بصورة مشرفة، خاصة أن المباراة ستقام في مصر، مؤكدًا أن التتويج باللقب سيكون إنجازا تاريخيا لكل لاعب وأنه على ثقة في اللاعبين أنهم سيقاتلون للفوز بلقب البطولة.

وقرر رئيس الأهلي الانتظار بالمعسكر وحضور التدريب وتناول وجبة العشاء مع البعثة.