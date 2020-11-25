شكرا لقرائتكم خبر عن تسوبيل: أتمنى تتويج الأهلي.. والكرة المصرية المستفيد الأكبر من نهائي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني راينر تسوبيل المدير الفني الأسبق للأهلي أن الكرة المصرية ستكون الفائز الأكبر من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بعد غدٍ الجمعة في دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وقال تسوبيل عبر قناة (أون تايم سبورتس) إنه يتمنى بلا شك تتويج الأهلي موضحاً أن الكرة المصرية هي المستفيدة من تأهل الأحمر والزمالك بعدما أكدت السيطرة على القارة السمراء في ظل منافسة من أندية شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا.

وأوضح أنه كان لا يحب المفاجآت في لقاءات القمة ضد الزمالك وكان يلعب دائماً بتشكيلته الثابتة خاصة أن الفريق كان يفوز باستمرار.

وأشار إلى أن أبرز نجومه في مباريات القمة كان سمير كمونة وسيد عبدالحفيظ وحسام حسن كما أن أيمن عبدالعزيز كان أكثر من يعجبه في لاعبي الزمالك.

وأكد أن أصعب لقاء خاضه ضد الزمالك كان في الدوري بعدما انسحب الزمالك عقب 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء اعتراضاً على طرد أيمن عبدالعزيز.