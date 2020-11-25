شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية للاعبى الأهلى استعدادا للنهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، من الجلسات النفسية مع اللاعبين لإزالة آثار القلق التي فرضتها ظروف المباراة النهائية لدورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك المقررة مساء الجمعة المقبل، حيث يقام النهائى للمرة الأولى بين فريقين من بلد واحدة وعلى ملعبها فضلا عن الحساسية التي تفرضها لقاءات الفريقين سواء على المستوى المحلى أو القاري.
وشدد موسمياني على لاعبيه بضرورة التركيز وعدم التفكير في أي أمور خارج المباراة والتعامل مع ظروف اللقاء باحترافية خاصة أن غالبية الفريق يمتلكون الخبرة في اللقاءات النهائية.
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الوضع في مصر
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اصابات
113,742
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تعافي
102,103
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وفيات
6,573
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