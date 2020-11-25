شكرا لقرائتكم خبر عن موسميانى يراجع خطة القمة الإفريقية فى المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا خلال المران الأخير المقرر مساء غد الخميس.

وينتظر أن تشهد التدريبات مراجعة بعض الجمل الفنية التي يرغب المدير الفنى في تطبيقها بالمباراة لضمان استعياب اللاعبين للخطة التي استقر عليها وعكف على تحفيظها للفريق خلال الأيام الماضية.

وتسود حالة من التركيز داخل الفريق قبل ساعات من القمة التاريخية التي تنتظر الأحمر ويترقب موسميانى نتيجىة المسحة التي أجرها اللاعبون صباح اليوم من أجل الاستقرار على التشكيلة المقرر أن تخوض المباراة.