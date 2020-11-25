شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة التصويت لـ «محمد صلاح» للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة مختصرة تضم 11 لاعبًا، مرشحين للتتويج بجائزة الأفضل التي تقدمها فيفا سنويًا، وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان فيفا قد أعلن إقامة حفل جوائز «الأفضل» هذا العام 2020 دون إلغاء أو تأجيل لتقام في يوم 17 ديسمبر المُقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وأصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله: «حفل جوائز الأفضل عادت وستقام يوم 17 ديسمبر المُقبل».

أوضح الفيفا في بيانه أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم ف يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستمر التصويت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر قبل الإعلان عن الجوائز خلال الحفل السنوي الشهير الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل.

وجاءت القائمة المعلنة كالتالي:

تياجو ألكانتارا، كريستيانو رونالدو، كيفين دي بروين، روبرت ليفاندوفيسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار، سيرجيو راموس، محمد صلاح، فيرجيل فان دايك.

ويمكن التصويت للنجم محمد صلاح من خلال الرابط التالي:

https://fifa.fans/3lbIkze