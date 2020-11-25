شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي والزمالك يتسلمان دعوات للجماهير لنهائي إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدعوات الخاصة بمباراة القمة الإفريقية بين الزمالك والأهلي بعد غد الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة سيتم توزيعها لإدارات الأهلي والزمالك وكاف، مشيرا إلي أن إجمالى الدعوات الخاصة قد يصل إلى 1500 دعوة ليصبح إجمالي الحضور 2000 فرد بجانب الـ٥٠٠ متطوع.
وكشف الوزير عن تسلم مجلس إدارتي الأهلي والزمالك لعدد من الدعوات لتحديد من لهم أحقية حضور المباراة عن كل فريق مؤكدا أن كل ناد سيحصل علي نفس النسبة بالتساوي مع الفريق الآخر ويقوم كل ناد بتوزيع دعواته بنفسه.
وقال: سيكون هناك نسبة ثالثة من الدعوات خاصة بضيوف الاتحاد الإفريقي وهو الذي سيكون مسؤولا عن توزيعها علي ضيوفه وموظفيه وأخيرا الدعوات الخاصة بالدولة المصرية وكبار الشخصيات الذين ستتم دعوتهم لحضور المباراة ضمن قائمة الـvip.
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