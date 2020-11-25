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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يشعل أزمة بدوري القسم الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي «دلفي» أحد أندية القسم الرابع بشكوى رسمية ضد نادي «ام في بي» الذي أحد ملاكه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بعدما أصدر اتحاد الكرة قرارا باستبعاد نادي «دلفي» من الصعود إلى دوري القسم الثالث وتأهل نادي «حطب» بدلا منه رغم وجود إخطار رسمي من منطقة الإسكندرية لكرة القدم بتأهل فريق «دلفي» إلى القسم الثالث.
ووفقًا لمصدر مسؤول داخل نادي «دلفي» فإن النادي يمتلك المستندات التي تؤكد أحقيته بالتأهل إلى القسم الثالث، لكنهم فوجئوا باستبعادهم من جدول مباريات البطولة ووضع «ام في بي»، وشدد المصدر على أن الصراع كان بين الناديين على التأهل واحتدم خلال الفترة السابقة، وحسمت منطقة الإسكندرية قرارها بتأهل نادي «دلفي» بفارق الأهداف بعد أن تساوي الفريقان في المواجهات المباشرة وعدد النقاط، لكن مسؤولي «دلفي» فوجئوا بعدم وضعهم في جدول المسابقة.
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