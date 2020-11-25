شكرا لقرائتكم خبر عن الناقور لـ الخليج 365: الزعيم لن يفرط بالكأس والان مع التفاصيل
وطالب الناقور لاعبي الهلال بطي صفحة مباراة الدوري التي حقق الفريق من خلالها انتصارا مستحقا من أمام النصر وحافظ على صدارة الدوري، مشيرا إلى أن مباراة كأس الملك تختلف عن مباراة الدوري، مبديا ثقته في نجوم الزعيم بتقديم المستوى الفني المشرق وحصد الكأس الغالية بتضافر لسجلات الإنجازات بالنادي.
وأشاد الناقور بالتفوق الذي يشهده الهلال بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضا كأس دوري أبطال آسيا، والوصول للعالمية في عهد إدارة فهد بن نافل، موضحا أن تلك الإنجازات جاءت نتاج عمل جماعي وبإذن الله سيواصل الزعيم حصد الألقاب محليا وقاريا.
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