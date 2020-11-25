شكرا لقرائتكم خبر عن الناقور لـ الخليج 365: الزعيم لن يفرط بالكأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» عضو شرف نادي الهلال حسن الناقور أن الزعيم قادر على مواصلة تحقيق البطولات في ظل العمل الاحترافي والتكاملي الذي يعيشه الفريق الكروي بتوافر كافة الإمكانيات الإدارية والفنية، مبينا أن لاعبي الهلال سيواصلون التألق والإبداع بتحقيق كأس الملك الغالي من أمام فريق النصر، وحصد الذهب بمشيئة الله وإسعاد محبي الزعيم بأغلى الكؤوس المحلية.

وطالب الناقور لاعبي الهلال بطي صفحة مباراة الدوري التي حقق الفريق من خلالها انتصارا مستحقا من أمام النصر وحافظ على صدارة الدوري، مشيرا إلى أن مباراة كأس الملك تختلف عن مباراة الدوري، مبديا ثقته في نجوم الزعيم بتقديم المستوى الفني المشرق وحصد الكأس الغالية بتضافر لسجلات الإنجازات بالنادي.

وأشاد الناقور بالتفوق الذي يشهده الهلال بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأيضا كأس دوري أبطال آسيا، والوصول للعالمية في عهد إدارة فهد بن نافل، موضحا أن تلك الإنجازات جاءت نتاج عمل جماعي وبإذن الله سيواصل الزعيم حصد الألقاب محليا وقاريا.