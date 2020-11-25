شكرا لقرائتكم خبر عن العبود جاهز وعودة الصحفي تنعش العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد اللاعب زياد الصحفي للمشاركة في التدريبات بعد التوقف بسبب الإصابة التي لحقت به أخيراً أثناء تواجده في معسكر منتخبنا الوطني الأول. وتشير مصادر "الخليج 365" إلى أن اللاعب عانى من إصابة في الساق اليسرى وخضع لعدد من الفحوصات الطبية المكثفة للكشف بدقة على تحديد نوع الإصابة بهدف الخروج بتشخيص نهائي يساعد على اختيار المدة العلاجية ونوعية البرنامج التأهيلي قبل العودة للتدريبات بشكل نهائي.

وفي الإطار ذاته، وصل اللاعب عبدالرحمن العبود للجاهزية التامة بعد استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مواجهة القادسية القادمة متى ما احتاجه مدرب الفريق البرازيلي كاريلي، خصوصاً أن البرنامج العلاجي اشتمل على تدريبات لياقية للمحافظة على مخزونه اللياقي بهدف ضمان سرعة عودته مع الفريق للمشاركة في المباريات.