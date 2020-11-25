شكرا لقرائتكم خبر عن العبود جاهز وعودة الصحفي تنعش العميد والان مع التفاصيل
وفي الإطار ذاته، وصل اللاعب عبدالرحمن العبود للجاهزية التامة بعد استكمال برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وبات اللاعب جاهزاً للمشاركة في مواجهة القادسية القادمة متى ما احتاجه مدرب الفريق البرازيلي كاريلي، خصوصاً أن البرنامج العلاجي اشتمل على تدريبات لياقية للمحافظة على مخزونه اللياقي بهدف ضمان سرعة عودته مع الفريق للمشاركة في المباريات.
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