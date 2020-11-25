شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه فى السادسة ويترقب نتيجة مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن الفريق سيخوض مرانه فى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بشكل طبيعى، وسينتظر خلال الساعات المقبلة، تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عن نتائج المسحات الطبية التى خضع لها الفريق، صباح اليوم، تحت إشراف "كاف"، لذا سيخوض مرانه فى السادسة مساءً على أن ينتظر بعد ذلك إخطاره بالنتيجة، استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد القاهرة.

وانتظم الزمالك فى معسكر مغلق، مساء أول أمس الإثنين، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، حيث جاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، الأحد الماضى، استعداداً لمواجهة الأهلى قبل الدخول فى المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، والمقرر امتداده حتى موعد الانتهاء من مباراة القمة الأفريقية، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع المعسكر بالكامل لإشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، فيما تم استبعاد محمود حمدى الونش، من الانضمام للمعسكر بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضع لها قبل المعسكر إيجابية.

وتُعد مباراة القمة تاريخية كونها ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية بين فريقين من نفس البلد، حيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.