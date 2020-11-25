شكرا لقرائتكم حقائق عن الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. الأحمر يهزم كل المنافسين في الاستحواذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.
1_ لم يخسر الأهلي في أي مباراة من آخر 9 مباريات له في دوري أبطال أفريقيا (فاز 6 تعادل 3)
2_ فاز الأهلي بجميع مبارياته الـ 18 الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في مصر (لم يخسر أو يتعادل)
3_ الأهلي لم يخسر في ثماني مواجهات في دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك (فاز 5 وتعادل 3) ، وهذه هي المرة الثانية فقط التي يلتقيان فيها في الأدوار الإقصائية ، حيث فاز الأهلي في الدور نصف النهائي لنسخة 2005 (2-1 ذهاباً و 2-0 إياباً)
4_ سجل الأهلي في 24 مباراة من آخر 25 في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم خاضها في مصر
5_ استقبل الأهلي أهدافاً في 4 فقط من آخر 18 مباراة له في دوري أبطال أفريقيا أقيمت في مصر
6_ خسر الأهلي آخر مرتين وصل فيهما إلى نهائي دوري الأبطال ، ضد الترجي التونسي في 2018 والوداد البيضاوي في 2017. في المرتين كان النهائي يقام بنظام الذهاب والإياب حيث تعد هذه هي النسخة الأولى التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة.
7_ لم يحقق أي فريق معدل استحواذ (56.8٪) أو عدد تمريرات في المباراة الواحدة (483) أو معدل هدف في المباراة (1.5) أكثر من الأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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