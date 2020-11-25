القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

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جدة - عمرو شويل

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا



تنتظر جماهر الكرة المصرية والأفريقية فى نهائى القرن يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة حيث اللقاء الأهم والذى يحظى باهتمام ومتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة لأنها المرة الأولى فى أفريقيا التى يُقام فيها النهائى بين فريقين من دولة وأحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا



القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك على التردد الأرضي، داخل مصر هى "أون تايم سبورت"، حيث ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلى قبل اللقاء وبعدها لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبى الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقى فيها العملاقيين وجهاً لوجه فى القارة السمراء.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا



ويلتقى الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد "القاهرة الدولي"، فى مباراة تاريخية بين ألفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا



ويعيش الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير ألفنى للأهلي، أجواء جيدة عقب عودة الثلاثى المصاب جونيور أجأى، ومحمد هانى، والحارس على لطفى لتدريبات ألفريق الجماعية، وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباراة القمة، بينما تبدو حظوظ الثلاثى وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعه ضعيفه، فى اللحاق بالقمة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الثلاثى ينتظر أخبار سارة قد تأتى من خلال مسحة الكاف.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا





وينتظر أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من فى مباراة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد الشنأوي

الدفاع: محمد هانى- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول

الوسط: أليو ديانج- عمر السولية- محمد مجدى قفشه- حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجأى- مروان محسن





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك فى نهائى دورى ابطال افريقيا





بنما يبدو الزمالك أكثر حظًا من الأهلي، نظرًا لعدم وجود إصابات فى ألفريق بإستثناء إصابة محمود حمدى الونش بفيروس كورونا، وهناك عدة بدائل لتعويض غياب اللاعب.

وسيعتمد البرتغإلى جايمى باتشيكو، المدير ألفنى للزمالك، على تشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد أبوجيل

الدفاع: حازم إمام- محمد عبد الغنى- محمود علاء- عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسى -يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

الهجوم:- مصطفى محمد