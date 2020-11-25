شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مقاتلاً من 17 دولة يشاركون في «محاربي الإمارات 14» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للألعاب القتالية المختلطة، عن تفاصيل النسخة الـ14 من البطولة التي تقام الجمعة في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمقاتلين الـ24 الذين يشاركون في الحدث من خلال 12 نزالاً قوياً بمختلف الأوزان والفئات.

وتشهد نزالات البطولة عودة المقاتلين الإماراتيين للمشاركة في الحدث، كما يقام أول نزال للسيدات على لقب بطولة ألعاب قتالية في المنطقة، حيث تواجه الفرنسية مانون الأرجنتينة جابريلا، ويجمع النزال الرئيسي الثاني بين المغربي جعفر علوي والكاميروني جيروس ديا.

وافتتح فؤاد درويش رئييس اللجنة المنظمة كلمته في المؤتمر الصحفي التي أكد فيها أن اللجنة تتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بمناسبة اقتراب اليوم الوطني، وتتوجه بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس مجلس أدارة بالمز الرياضية على دعمه ومساندته ومتابعته الحثيثة لكافة الأمور، وثقته الكبيرة في المنظمين التي تدفعهم لتقديم الأفضل مع كل جولة جديدة.

وقال إن محاربي الإمارات تسير نحو القمة وتتطلع إلى الريادة في عالم الفنون القتالية المختلطة برؤية وطابع متفرد بعودتها للمرة الرابعة خلال الظروف الصحية التي يشهدها العالم لتؤكد للعالم أن الإمارات لا تعرف المستحيل.

وعن تفاصيل البطولة، قال إن هذه النسخة تعد محطة هامة في سجل محاربي الإمارات يتمثل في إقامة أول نزال على لقب البطولة لفئة السيدات في المنطقة ضمن وزن الذبابة تشارك فيه الفرنسية مانون فيورو في مواجهة الأرجنتينية جابريلا كامبو.

كما يشهد النزال الرئيسي الثاني منافسة طال انتظارها من جماهير البطولة على لقب البطولة في وزن الديك، تجمع بين الكاميروني جوارس ديا الذي لم يخسر من خلال 4 نزالات سابقة خاضها ضمن البطولة، والمقاتل الموهوب جعفر العلوي من المغرب الشقيق الذي قدم أداءً راقياً خلال مشاركته بالنسخة السابقة.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة عن عودة المقاتلين الإماراتيين للبطولة في نزالين مرتقبين يجمع أحدهما بين البطل محمد يحيى الذي حقق الفوز في النسخة الثامنة وتقديم الصاعد راشد داوود الذي يمثل امتداداً لرسالة محاربي الإمارات في أبراز المواهب الوطنية حيث يواجه الروسي حمزة يامادييف.

وتتضمن هذه النسخة 12 نزالاً بين نخبة من المقاتلين المميزين والموهوبين من 17 دولة، من بينهم إسلام محمدوف ومَولِد قابلييف اللذان ينتميان لواحد من أقوى فرق فنون القتال المختلطة في العالم ويتدربان تحت إشراف النجم العالمي حبيب نور محمدوف.

واختتم درويش بأنه ستجرى عملية الوزن الرسمية للمقاتلين اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بفندق الإقامة نوفوتيل البستان أبوظبي، ثم تبدأ المنافسات في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، وتنقلها قناة أبوظبي الرياضية، وقناة البطولة الرسمية.