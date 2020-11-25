وكيل أعمال محمد الشناوي يوجه رسالة هامة للجماهير بشأن مسحة كورونا

كتب: ضياء السقا

طمأن حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، الجماهير على حالته الصحية، مؤكدا أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته بكورونا.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم استعداد للمباراة النهائية".

وأضاف: "الشناوى يشارك فى التدريبات الجماعية، ولا يعانى من أي إصابات".

وتابع: "كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر نتائجهم مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر فى السابعة مساء، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة كاف، وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".

وأجرى لاعبو الأهلي والزمالك، صباح اليوم الأربعاء مسحة طبية والتي تعتبر النهائية والفيصل في تحديد الغائبين عن نهائي القرن، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي البطولة الأفريقية.

وخضع المصابون من الفريقين لمسحة طبية ضمت جميع المصابين بفيروس كورونا على رأسهم محمود عبدالمنعم "كهربا"، صالح جمعة ووليد سليمان، ومحمود حمدي الونش.

كما أشار مراسل "يلا كورة" إلى أن المالي أليو ديانج لم يشارك في مران الفريق أمس الثلاثاء، مضيفًا أنه تواجد في مسحة الفريق الأحمر التي أجريت منذ قليل.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية في حدود الرابعة والنصف عصر اليوم.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بالوداد المغربي بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.