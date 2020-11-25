شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد عن النهائى: خايف اتخانق فى ”الخليج 365”.. وحازم يرد: وأنا مش عايز اروح الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المداخلة الهاتفية التى أجراها طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم موقف طريف، حيث كانت البداية حينما بادر الثعلب الصغير بسؤال طارق السيد عن المكان الذى سوف يشاهد فيه نهائى القرن ليرد طارق السيد ضاحكاً: "هكون موجود فى الاستوديو التحليلى لجريدة الخليج 365 مع نجم أهلاوى معرفش هو مين وخايف اتخانق معاه هناك"، ليرد حازم إمام: "أنا بقى عندى استوديو تحليلى على الهواء ومش عارف هروح أعمل أيه، ماتش تقيل على قلبى، ومش عايز أروح فى حتة".

واتفق النجمان فى النهاية أن نهائى القرن مباراة صعبة للغاية على اللاعبين فى أرض الملعب مطالبين الجمهور بالابتعاد عن التحفيل للمهزوم من اللقاء.

ويقيم ”الخليج 365” استوديو تحليلى لنهائى القرن يجمع إسلام الشاطر نجم الأهلى وطارق السيد نجم الزمالك وطارق سليمان مدرب حراس الاهلى السابق.

للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال الأفريقى، ستجمع المباراة النهائية فريقين من نفس البلد، عملاقا الكرة المصرية الزمالك والأهلي يتصارعان على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية حين يلتقيان في نهائي دوري الأبطال 2019-20 على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).