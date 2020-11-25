شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الزمالك يتفوق على الأهلى بـ9 أهداف قبل نهائى أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة شرسة تنتظر لاعبى الأهلى والزمالك عندما يلتقى قطبا الكرة المصرية فى حدث غير مسبوق بنهائى دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى تقام الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ويسعى المارد الأحمر لإحكام قبضته على اللقب الغائب عن دولاب بطولاته منذ 7 سنوات حيث التتويج الأخير فى 2013، فى الوقت الذى يسعى فيه الزمالك للتتويج بدورى الأبطال لأول مرة منذ 18 عاماً، حيث كان آخر لقب فى الدولاب الأبيض بتلك البطولة فى عام 2002.

ويعتبر خط الهجوم من أهم العناصر الحاسمة فى ذلك اللقاء التاريخى وسيكون عليه مسئولية الحسم وإسعاد الجماهير، وسجل ثنائى هجوم الزمالك مصطفى محمد وكاسونجو 22 هدفاً، بينما سجل ثنائى هجوم الأهلى مروان محسن وأليو بادجى 13 هدفاً، وجاءت أرقام مهاجمى القطبين كالتالى:



هجوم الاهلى والزمالك

ـ مصطفى محمد

شارك: فى 43 مباراة

سجل: 19 هدفاً

صنع: 3 أهداف

ـ كاسونجو

شارك فى: 22 مباراة

سجل: 3 أهداف

فيما جاءت أرقام هجوم الأهلى كالتالى:

ـ أليو بادجى

شارك فى: 24 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: 8 أهداف

ـ مروان محسن

شارك فى: 34 مباراة

سجل: 9 أهداف

صنع: هدفين