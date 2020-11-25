محمد إبراهيم: انتقلت للنادي "اللي شاريني".. وأتمنى العودة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة والزمالك السابق، والمنتقل حديثًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، إن فكر مسئولي النادي وطموحهم كان الدافع وراء انتقاله إلى الفريق الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، مضيفًا أنه أمام تحدٍ مختلف.

وانضم إبراهيم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تراجع الأهلي وبيراميدز عن ضمه.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال لاعب الزمالك السابق: "اخترت الانضمام إلى هذا الكيان بعدما اقتنعت بفكر مسئولي النادي والمفاوضات بيننا لم تستغرق طويلًا".

وأضاف: "أي لاعب يختار المكان الذي يناسبه، طموحي كان يكمن في الانتقال إلى النادي الذي يضمن لي المشاركة بشكل أساسي، ولا يهمني أي شء آخر".

وتابع: "أبرز ما يميز سيراميكا كليوباترا هو الجدية كما أن انتقالي إلى هذا النادي بمثابة تحدي مختلف، أنا لا أحب الصراعات وفضلت الانضمام للنادي (اللي شاريني) وأتمنى أن يحالفني التوفيق معهم".

وانتقل للحديث عن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، قائلًا: مدرب يحب كرة القدم وعمله كله ينصب في هذا الأمر، كما أن كل تدريباته حديثه ومتنوعة".

وعن أهدافه وطموحاته الشخصية قال: أحب أن أكون رقم 1 في كل شئ، أتمنى أن نفعل شيء مميز يليق بإمكانيات نادي سيراميكا كليوباترا، هدفنا التواجد في مكان يليق بالفريق، النادي تعاقد مع صفقات مميزة للغاية وعلى أعلى مستوى".

وتطرق لاعب المقاصة للحديث عن منتخب مصر، وقال: "كنت أتعشم في التواجد ضمن قائمة الفراعنة في المعسكر الماضي، لكن سأسعى لكل قوة للتواجد خلال الفترة المقبلة".