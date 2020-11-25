وائل جمعة: الزمالك كان فألا حسنا علينا في 2013

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قال وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي السابق، إن تواجد الزمالك مع الأحمر في نفس المجموعة بدوري أبطال أفريقيا 2013 كان بمثابة فأل حسن على فريقه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه على حساب أورلاندو بايرتس بطل جنوب أفريقيا في ملعب المقاولون العرب بعد التعادل ذهابًا بهدف لكل فريق والفوز في مباراة العودة بهدفين دون رد.

وأضاف جمعة من خلال تصريحات لمصراوي أن هذه الفترة شهدت انتهاء شغف بعض اللاعبين بكرة القدم بسبب الظروف المحيطة ، لذلك أردنا أن نفوز بالبطولة.

وأكمل: "تعاهدنا على الفوز من أجل تاريخ واسم النادي الأهلي ومن أجل الشهداء، لاعبو الأهلي كانوا رجال ورغم البداية الصعبة في دور المجموعات بالخسارة في الجولة والثانية، لكن عدنا للطريق الصحيح بعد الفوز في الجولة الثالثة على فريق ليوبارد الكونغولي بهدف وليد سليمان."

وأكمل : "وجود الزمالك معنا في دور المجموعات كان بمثابة فأل خير لنا أننا سنحقق اللقب."

واختتم: "مباراة أولارندو في النهائي كانت صعبة، المواجهة الأولى انتهت بالتعادل 1-1 هذا الهدف حافظ على حظوظنا للعودة، في مباراة العودة الأمور كانت حماسية للغاية في ملعب المقاولون العرب ونجحنا في الفوز باللقب."