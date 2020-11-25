أجايي يكشف أصعب لحظة في مشواره الكروي قبل قمة الأهلي والزمالك

قال النيجيري جونيور أجايي مهاجم الأهلي إن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018 ذكرى سيئة للاعبين وجماهير الفريق الأحمر.

وأكد أجاي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الإصابة التي تعرض لها قبل عامين في ركبته كانت أصعب لحظة في مشواره الكروي.

وعن لقاء الزمالك بعد غدٍ الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، قال أجايي: "الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا،

والزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها، لقد خسرت مباراتين نهائيتين أمامهما ولم يكن شعورًا جيدًا".

ويستعد الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يجري مسحة الكاف

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني

والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وتعد تلك المسحة هي التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكرا مغلقا استعدادا لنهائي دوري الأبطال.

الزمالك يجري مسحة الكاف

كما أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على الإشراف على كافة الإجراءات الطبية المتبعة وأخذ المسحات من لاعبي الفريق، وذلك وفقا للموقع الرسمي للقلعة البيضاء.