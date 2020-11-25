وكيل محمد الشناوي يكشف موقفه من نهائي القرن بين الأهلي والزمالك

كشف حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف حارس القلعة الحمراء من جاهزية المشاركة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وكيل محمد الشناوي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم الاستعداد للمباراة النهائية، اللاعبين الكبار يبتعدون عن السوشيال ميديا، خاصة في ظل الضغط الكبير، الذي يتعرضون له، الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية، ولا يعاني

من أية إصابات".

واختتم حازم الحديدي تصريحاته قائلا: "نتيجة مسحات كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر في السابعة مساءً، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة الكاف، وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".

ويستعد الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية من

بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يجري مسحة الكاف

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وتعد تلك المسحة هي التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكرا مغلقا استعدادا لنهائي دوري الأبطال.

الزمالك يجري مسحة الكاف

كما أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على الإشراف على كافة الإجراءات الطبية المتبعة وأخذ المسحات من لاعبي الفريق، وذلك وفقا للموقع الرسمي للقلعة البيضاء.